Электроэнергию жителям Донетчины теперь поставляет YASNO

Поставщик электроэнергии «Донецкие энергетические услуги» теперь работает под новым именем YASNO. Компания переходит на новый уровень качества обслуживания для 1 миллиона семей и 20 тысяч юридических клиентов в Донецкой области. YASNO поможет клиентам уменьшать расходы на электроэнергию и повышать комфорт с помощью энергоэффективных решений и новых умных устройств, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что на следующей неделе жители Донетчины впервые получат платежки за свет от YASNO. При этом поставщик позаботился, чтобы изменения для потребителей произошли комфортно. Поэтому реквизиты для оплаты в счетах не изменятся. Документы переоформлять не нужно.

«Качество коммунальных услуг для жителей Донетчины должно быть европейского уровня. Поэтому мы начинаем новый этап в развитии клиентских сервисов. Мы хотим быть полезными и понятными для людей. Уже сейчас большинство вопросов с энергопоставщиком клиенты решают дистанционно – через интернет или по телефону. Вскоре появится мобильное приложение для мгновенной передачи показаний счетчиков и оплаты за электроэнергию. Мы обновляем центры обслуживания клиентов и превращаем их в энергоофисы YASNO», – говорит директор YASNO в Донецкой области Александр Северин.

Первым после обновления откроется энергоофис YASNO в Мариуполе на пр. Металлургов, 213.

По словам Александра Северина, YASNO предложит клиентам энергоэффективные наборы и умные устройства, солнечные крыши, системы сбережения энергии, зарядные станции для электромобилей, другие современные решения, которые будут помогать жителям Донетчины оплачивать меньше за электроэнергию, быть автономными, повышать комфорт и получать дополнительный доход для семьи или бизнеса.

YASNO обращает внимание на такие обновления:

Клиенты будут получать счета за электроэнергию от YASNO. Реквизиты для оплаты за электроэнергию не изменятся. Переоформлять документы или лично обращаться в компанию не нужно.

Тарифы на электроэнергию для населения не изменились. Их устанавливает государство и они едины для всей Украины.

Личный кабинет доступен через сайт yasno.com.ua. Повторно регистрироваться в онлайн-сервисе не нужно, все актуальные данные клиентов сохранены. Если клиент по привычке введет адрес dey.com.ua, он автоматически попадет на новый сайт.

Как и раньше, консультировать клиентов будет контакт-центр по привычным номерам телефона (095) 652 60 00, (067) 652 60 00, (0629) 52 60 00. Операторы будут приветствовать клиентов от имени YASNO.

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