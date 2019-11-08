Разведение сил в Петровском: ВСУ готовы к любым провокациям

Украинские военные не будут отводить силы и средства в районе Петровского и Богдановки (Донецкая обл.) в одностороннем порядке и готовы к любым провокациям. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе брифинга заявил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.

«Если разведение сил и средств на участке №3 начнется, украинские военные не снизят уровень боевой готовности. В случае обострения обстановки и провокаций противника наши подразделения в готовности выйти на те же позиции», – сказал он.

«Украинская сторона неуклонно выполняет Минские договоренности и взятые на себя обязательства, ни в коем случае не сдает свои позиции и не отступает. Это те действия, которых требуют от нас политические и международные договоренности, которые должны стать первыми шагами к возвращению украинских территорий, сохранению жизней мирных жителей и наших военнослужащих», – подчеркнул Кравченко.

В свою очередь замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь заявил, что в случае срыва процесса разведения сил и средств в районе Петровского и Богдановки украинская сторона проинформирует об этом международных партнеров и СММ ОБСЕ.

«Вчера этот участок посетили 4 посла – США, Франции, Германии и Великобритании, которые увидели, что украинская сторона действительно готова к разведению сил и средств, готова инфраструктура. Соответственно, в случае срыва вся ответственность будет возложена на российскую сторону», – прокомментировал Бондарь.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но на сегодня нет подтверждения со стороны «ДНР» пока нет. Ранее в «ДНР» заявили, что готовы к этому 9 ноября.

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