В Нормандском формате у России больше козырей, – эксперт

В переговорах по Донбассу в Нормандском формате у России больше козырей, но Украина должна отстаивать свои национальные интересы и не идти на принципиально важные уступки. Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Козырей на руках всегда больше у РФ, потому что у России больше ресурсов и меньше ценностей, больше цинизма и денег. "Икорная дипломатия" – это коррупция международного уровня, например, если говорить о Парламентской Ассамблее Совета Европы, скандалах, которые были там. Не в последнюю очередь россияне принимали участие в подкупах тех или иных групп», – отметила она.

Эксперт подчеркнула, что это не значит, что Украина не должна отстаивать свои национальные интересы по Донбассу.

«РФ – сторона конфликта, это международный вооруженный конфликт. Если наши западные партнеры не признают этого на официальном уровне дальше двигаться нельзя, потому что такие вещи как амнистия или ответственность страны-агрессора прямо исходят от типа конфликта. Если это внутренний конфликт, как пытается объяснить обществу в Украине и за границей РФ, мы проиграем», – пояснила Айвазовская.

«Я не думаю, что Россия сейчас находится под серьезным давлением со стороны западного сообщества и настолько декапитализировала санкции, что готова отходить от своей позиции по внешнему контролю над территорией Украины, не только на Донбассе, а над всей территорией Украины. Это не означает, что "формулы Зеленского" не должно существовать. Но мы пока говорим о черном ящике, в котором для нас неизвестно что находится», – добавила она.

Глава Гражданской сети «Опора» также заявила, что пока отдельные районы Донецкой и Луганской областей находятся не под контролем Украины, проведение выборов там невозможно по ряду причин, но это можно организовать примерно через 2 года после возвращения контроля над территорией. Но перед тем, как провести там местные выборы украинским властям придется решить вопрос со списками избирателей.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требует от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. При этом в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в Нормандском формате «в условиях срочной необходимости».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: