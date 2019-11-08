Необходимо оказывать поддержку украинцам с Востока, – посол Японии

К необходимости поддержки украинцев с Востока страны важно привлекать внимание. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе официальной церемонии открытия двухдневной выставки «Восток-Экспо 2019» («Схід-Експо 2019») в Киеве рассказал чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Такаши Курай.

Такаши Курай выразил благодарность ПРООН за помощь в организации бизнес-выставки. По его словам, мероприятие особенно важно в плане привлечения внимания к необходимости поддержки людей. «Эта поддержка важна для тех людей, которые остаются на Востоке и до сих пор страдают», – сказал посол.

Он сообщил, что в апреле посещал Донбасс, и был поражен тем фактом, что компания, которой Япония предоставила помощь через международных партнеров, стала процветающей и вышла на международный уровень. «Эта компания начиналась как маленькое предприятие, но сейчас она такая успешная, что поставляет свои товары в разные страны мира», – сказал Такаши Курай.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине также обозначил приоритеты – помогать развитию экономики через помощь в развитии малому и среднему бизнесу. Также он отметил, что Япония как страна и японцы как народ готовы и далее помогать и поддерживать Украину.

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