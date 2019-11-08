МОМ направила 214 тонн гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

Международная организация по миграции направила на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса 214 тонн стройматериалов. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международной организации по миграции. Для жителей Донбасса направлены строительные материалы общим весом 214 тонн», – сказано в сообщении.

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