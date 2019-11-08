В «ДНР»: Житель Горловки жестоко избил сожительницу

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) местный житель жестоко избил сожительницу. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло в Калининском районе города.

«Нетрезвый злоумышленник в ходе семейного конфликта стал избивать потерпевшую ногами. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшей диагностирован оскольчатый перелом костей носа, ушибленные раны теменной и лобной областей головы, перелом ребер», – заявили в «полиции».

Мужчина задержан. За нанесение тяжких телесных повреждений ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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