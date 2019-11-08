Основным потенциалом Донетчины являются люди, – Мороз

Основным потенциалом Донецкой области являются люди, квалифицированные кадры. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе официальной церемонии открытия двухдневной выставки «Восток-Экспо 2019» («Схід-Експо 2019») в Киеве рассказал первый заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Мороз.

По его словам, сегодня предприниматели 3-х областей могут презентовать свои достижения в Киеве – к Донецкой и Луганской области присоединилась Запорожская. «К нашему мероприятию, которое стало уже почти традиционным, в этом году присоединились бизнес-сообщество и руководство Запорожской области», – сообщил Мороз.

Также он отметил, что у украинцев Донецкая область в первую очередь связана с такими представлениями, что это большой шахтерский край, край индустриальных монополий. «Сегодня мы хотим рассказать о тех преимуществах, направлениях, которые можно развивать в нашей области», – сказал первый замгубернатора.

Донецкая область, по его словам, наряду с тем, что имеет большие запасы подземных ископаемых, имеет и большой потенциал квалифицированных кадров. «Несмотря на те события, которые происходят с 2014 года, область сохранила за собой лидерство в таких показателях, наша область занимает 2-е место по реализации промышленной продукции от общего объема, 3 место в Украине занимает наша область с показателями экспортных поступлений, 3 место занимает по объему иностранных инвестиций. Это на сегодняшний день 1,3 млрд долл.», – рассказал Мороз.

Он подчеркнул, что основным потенциалом области являются люди. «У нас есть человеческий потенциал, человеческий капитал, и именно это мы считаем приоритетом, тем богатством нашей области, который мы можем предложить. Мы открыты для международного сотрудничества, открыты для любых инвесторов», – считает чиновник.

По его словам, наличие кадров позволит реализовать на Донетчине любой проект.

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