Ходил по селу и рассказывал, что совершил убийство: На Донетчине мужчина убил сожительницу

На Донетчине 33-летнего жителя с. Боевое (Никольский р-н, Донецкая обл.) подозревают в убийстве сожительницы. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что утром 7 ноября в полицию обратилась жительница села, которая сообщила о том, что сожитель ее родственницы ходил по селу и рассказывал односельчанам, что совершил убийство. На руках мужчины были следы крови. На место происшествия выехали правоохранители.

«В доме, где проживал злоумышленник, правоохранители обнаружили тело 40-летней женщины со следами насильственной смерти», – констатировали в пресс-службе.

В ходе следственных действий полицейские установили обстоятельства убийства.

«33-летний подозреваемый вместе со своей сожительницей распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт и мужчина начал бить женщину. Нанесенные телесные повреждения для последней оказались не совместимыми с жизнью», – рассказали в пресс-службе.

Подозреваемый в убийстве задержан. Начато досудебное расследование по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины ( «Убийство»). Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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