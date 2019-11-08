Разведение сил в районе Петровского состоится 9 ноября: Заявление ТКГ

Разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки (Донецкая обл.) состоится в субботу, 9 ноября. Об этом сегодня, 8 ноября, от имени Трехсторонней контактной группы заявил специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик.

«Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского», – заявил Сайдик.

«Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября, в 12:00 по киевскому времени», – добавил спецпредставитель ОБСЕ.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но на сегодня нет подтверждения со стороны «ДНР» пока нет. Ранее в «ДНР» заявили, что готовы к этому 9 ноября.

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