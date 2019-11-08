В «ДНР»: Из-за подземных толчков в Макеевке закроют шахту

В неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) из-за жалоб жителей на подземные толчки в Советском районе города закроют местную шахту. Как сообщают местные интернет-ресурсы об этом сегодня, 8 ноября, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин.

Отмечается, что в связи с подземными толчками в поселке Объединенный он провел в сегодня экстренное совещание. «Я дал поручение приостановить работу шахты "Калиновская-Восточная", в зоне деятельности которой фиксируются толчки», – заявил Пушилин.

Отмечается, что «главе МЧС ДНР» Алексею Кострубицкому поручено провести тщательное сейсмологическое исследование местности для определения эпицентра толчков.

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