На Луганщине будут судить «замминистра ЛНР»

На Луганщине направили в суд обвинительное заключение в отношении «замминистра инфраструктуры и транспорта» «ЛНР». Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В ведомстве сообщили, что следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении «заместителя министра инфраструктуры и транспорта» «ЛНР».

«По материалам следствия, в марте 2017 года жительница г. Луганская дала добровольное согласие на назначение себя на должность в "орган исполнительной власти" оккупационной администрации Российской Федерации и до сих пор выполняет обязанности указанного должностного лица. Таким образом, в составе так называемого "министерства инфраструктуры и транспорта" псевдочиновница способствует незаконной деятельности самопровозглашенной "ЛНР", направленной на реализацию "государственной политики" террористической организации, нарушая интересы Украины», – сообщили в облпрокуратуре.

На основании собранных доказательств женщина обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины (совершение умышленных действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захват государственной власти, на смену границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку женщина находится на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, ей заочно сообщено о подозрении, она объявлена в розыск, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения в порядке специального судебного производства.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В пресс-службе также напомнили, что согласно ст. 62 Конституции Украины человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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