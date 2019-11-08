С начала года в ДТП в Краматорске и Славянске погибли 22 человека

С начала года в ДТП в Краматорске и Славянске погибли 22 человека

08.11.19 12:49dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска

С начала года в Краматорске и Славянске произошло 782 ДТП в которых пострадали 199 человек, 22 – погибли. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

«С начала года на территории обслуживания батальона произошло 782 ДТП, в них 199 человек травмированы, 22 – погибли», – сказано в сообщении.

Среди основных причин ДТП в патрульной полиции выделили:

  • нарушение скоростного режима движения;
  • управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • нарушение ПДД пешеходами;
  • нарушение правил проезда перекрестков.

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