С начала года в ДТП в Краматорске и Славянске погибли 22 человека

С начала года в Краматорске и Славянске произошло 782 ДТП в которых пострадали 199 человек, 22 – погибли. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.
«С начала года на территории обслуживания батальона произошло 782 ДТП, в них 199 человек травмированы, 22 – погибли», – сказано в сообщении.
Среди основных причин ДТП в патрульной полиции выделили:
- нарушение скоростного режима движения;
- управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- нарушение ПДД пешеходами;
- нарушение правил проезда перекрестков.
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