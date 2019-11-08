Разведение сил в Петровском: В «ДНР» подтвердили готовность

В «ДНР» готовы к зеркальному и синхронному разведению сил и средств в районе Петровского и Богдановки в субботу, 9 ноября. Об этом сегодня, 8 ноября, местным интернет-ресурсам заявила «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.
«Полностью подтверждаем свою готовность к синхронному и зеркальному разведению в согласованную дату и благодарим господина Сайдика за приложенные усилия в достижении договоренности с украинской стороной», – сказала она.
«Завтра в 12:00 по восточноевропейскому времени (13:00 по московскому времени) синхронно и зеркально мы приступим к выполнению согласованных мероприятий на участке разведения в соответствии с планом-графиком», – заявила Никонорова.
Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было. Ранее в «ДНР» утверждали, что готовы к этому 9 ноября.
Сегодня, 8 ноября, от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки состоится в субботу, 9 ноября.
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