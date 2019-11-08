Мороз рассказал, сколько денег зарезервировано на грантовую поддержку предпринимателей Донетчины

В 2020 году в Донецкой области на программу поддержки малого предпринимательства запланированы и зарезервированы средства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе официальной церемонии открытия двухдневной выставки «Восток-Экспо 2019» («Схід-Експо 2019») в Киеве рассказал первый заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Мороз.
Предприниматели задали чиновнику вопрос о том, будет ли продолжена грантовая программа для развития существующего бизнеса в этом году.
Как отметил Мороз, на программу поддержки малого предпринимательства запланированы и зарезервированы средства госбюджета на следующий год в сумме 22,9 млн грн. «В этом году мы не успеваем провести – процедурные моменты – этап конкурса для того, чтобы была возможность получить эти гранты уже в этом году. Но работа в этом направлении ведется», – сообщил Игорь Мороз.
«На начало следующего года мы выйдем на этап, когда уже будут рассмотрены непосредственно предложения и будут выделены средства», – добавил он.
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