За два дня в Славянске остановили 13 нетрезвых водителей

За два дня отработки Славянска полицейские остановили 13 нетрезвых водителей. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что всего правоохранители выявили 130 нарушений ПДД. На нарушителей наложены штрафов на сумму более 200 тыс. грн.

«Спецоперация, которая длится с 6 по 10 ноября, осуществляется силами правоохранителей Славянского отдела полиции и их коллег из других подразделений региона. Работники полиции во время несения службы выявляют аварийно-опасные нарушения ПДД, проводят профилактическую работу с нарушителями и прекращают правонарушения, связанные с использованием транспортных средств», – сообщили в пресс-службе и добавили, что особое внимание уделяется управлению транспортными средствами в состоянии опьянения.

В полиции также проинформировали, что всего с начала года в городе и районе произошло 485 ДТП, в которых погибли 5 взрослых и 1 ребенок и 71 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести.

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