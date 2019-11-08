В Украине разработали законопроект о статусе военнопленных и заложников

В Украине разработали законопроект о статусе людей, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации в аннексированном Крыму, на Донбассе и в РФ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВВОТ) Украины Оксана Коляда.

«В конце концов должно закончиться ручное регулирование какой-то точечной помощи этим людям, как в плане финансовой и правовой помощи их семьям в то время, когда они находятся в заключении, а также после их освобождения – в вопросах социальной и психологической поддержки, медицинского обеспечения и всего остального, что должна предоставить им страна», – сказала она.

По ее словам, этот законопроект в частности касается определения статуса военнопленных, заложников и политических заключенных, а над документом помогали работать как эксперты и правозащитники, так и бывшие пленные.

«Это не конечный правовой акт. Это первый шаг к публичному обсуждению норм этого закона. Мы совместно будем работать с профильным комитетом Верховной Рады, чтобы этот законопроект как можно быстрее был вынесен в зал [голосования] для обсуждения. Я знаю на 100%, что Офис президента будет предлагать президенту внести этот законопроект, как неотложный», – продолжила Коляда.

«Чрезвычайно важно этим законопроектом определить категории лиц, которых будет касаться этот закон. Это лица, лишенные свободы по политическим мотивам, это и гражданские заложники, и военнопленные», – отметила глава МинВВОТ.

Министр выразила надежду, что этот законопроект будет принят до конца 2019 года, но для его имплементации в законодательную базу Украины понадобится дополнительное время.

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