Гайдай рассказал о поддержке предпринимателей Луганщины

В Луганской области есть ряд программ для поддержки малого и микро-бизнеса. Власти проведут аудит всех направлений в области, по которым выделяется финансирование – в ближайшее время. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе официальной церемонии открытия двухдневной выставки «Восток-Экспо 2019» («Схід-Експо 2019») в Киеве рассказал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Гайдаю предприниматели задали вопрос, будет ли оказываться помощь микро-бизнесу и малому бизнесу, аналогичная программе «Украинский донецкий куркуль».

Как отметил губернатор, одним из его заданий на ближайшее время является проведение аудита тех направлений, которые есть. В Луганской области, по его словам, действует ряд программ: помощь ЕС, внутренние программы. Также есть и иные виды финансирования. Губернатор привел в пример выделение дополнительных средств после визита президента Украины Владимира Зеленского в Золотое.

«Хочется сделать так, чтобы ни одна копейка не осталась нереализованной, чтобы мы получили результат, который можно действительно увидеть уже в следующем году, и чтобы не было моментов, когда из-за каких-то субъективных причин и обстоятельств что-то мы не реализовали», – сказал он.

По словам губернатора, в следующем году можно уверенно говорить о реализации любого направления.

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