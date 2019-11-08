МинВВОТ займется поиском пропавших без вести на Донбассе

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВВОТ) Украины займется поиском пропавших без вести пропавших на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала глава МинВВОТ Украины Оксана Коляда.

«МинВВОТ инициирует принятие функций работы по поиску без вести пропавших, ведению реестра и работе с военнопленными в ведение своего министерства. Более того, мы планируем расширить отдел, который занимается вопросами военнопленных, до управления с учетом расширения функций по работе с пропавшими без вести», – сказала она.

«В американском министерстве по делам ветеранов существует целое агентство, которое занимается этими вопросами. Я была у них, мы подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами. Уже начали работать и перенимать их опыт. И мы планируем, что та комиссия, которая так и не заработала на уровне Кабинета министров, будет работать на базе нашего министерства», – сообщила Коляда.

Глава МинВВОТ также проинформировала, что в Украине разработали законопроект о статусе людей, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации в аннексированном Крыму, на Донбассе и в РФ, который в ближайшее время подадут на рассмотрение Верховной Рады.

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