«Каргилл в Донецк. Очень слабое движение»: Ситуация в пунктах пропуска днем 8 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Natali: «13:52. В Горловке – чудо! Приехали 13:30 выехали с таможни ДНР 14:40 (по местному времени, – ред.)».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Светлана: «13:19. "Каргилл" в сторону Курахово. 45 машин в основной и около 25 льготной»;

Sergey: «13:48. "Каргилл" в Донецк. Очень слабое движение, машин 60, может больше, запускают по 2 машины, льгота получше двигается, за два часа только половину очереди проехали».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Bad»: «11:19. Еленовка в Волноваху: 20 машин»;

Oleksiy: «12:28. Еленовка, в сторону Донецка 30 авто. Новотроицкое в Донецк проехали за 10 минут»;

Александр: «13:14. Еленовка в Донецк машин 20, движение есть»;

Inna: «13:26. В Еленовке перед постом ГАИ 20 машин. 14:10 время (по местному времени, – ред.)»;

Anton: «13:51. Новотроицкое в Донецк 20 машин»;

Ирина: «14:35. Еленовка в Украину. Прошли за 1 час 40 минут оба КПП».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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