ФСБ РФ вербует украинцев для шпионажа на военных объектах, – СБУ

Житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговщины во время поездки в Россию к родственникам был принудительно завербован ФСБ РФ. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Представители спецслужбы страны-агрессора, применяя угрозы и шантаж, привлекли нашего соотечественника к негласному сотрудничеству. Они заставили мужчину подписать письменное обязательство о сотрудничестве с ФСБ РФ. Ему был присвоен псевдоним и отработаны задачи по сбору информации о режиме охраны и личном составе военных объектов на территории региона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно предоставленным инструкциям, передавать собранные разведданные он должен был при последующих визитах в Россию, однако мужчина после возвращения домой обратился в СБУ.

«Он дал показания об обстоятельствах вербовки и отработанных с ним разведывательных задачах. Учитывая, что мужчина не выполнил преступную задачу иностранной спецслужбы и добровольно сообщил правоохранительным органам о попытке спецслужб РФ привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству против Украины, суд удовлетворил ходатайство органов и освободил его от уголовной ответственности согласно ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины», – проинформировали в СБУ.

Контрразведка Службы безопасности Украины в очередной раз предостерегла, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий круг украинцев – от государственных чиновников и военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), национально-патриотических организаций до рядовых граждан, которые выезжают в РФ или на неподконтрольные украинским властям территории для трудоустройства, с туристической целью, для посещения родственников.

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