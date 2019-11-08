«ДНР» сорвала процесс разведения сил в Петровском, – штаб ООС

Противник сорвал разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского (Донецкая обл.) Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Вчера украинская сторона, через МИД, сообщила ОБСЕ по готовности к разведению. Сегодня, 8 ноября, в 12:00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. Дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения № 3, которое было зафиксировано 30 октября этого года. Этот факт отражен в ежедневном отчете Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ от 31 октября, – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от противной стороны не последовало. «Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности», – резюмировали в штабе.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» заявили, что готовы к зеркальному и синхронному разведению сил и средств в районе Петровского и Богдановки в субботу, 9 ноября.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском и Богдановке (Донецкая обл.) было перенесено из-за нарушения режима прекращения огня. После соблюдения 7-дневного режима тишины украинская сторона заявила о готовности начать разведение сил и средств 8 ноября в 12:00, но подтверждения со стороны «ДНР» не было.

Сегодня, 8 ноября, от имени Трехсторонней контактной группы спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки состоится в субботу, 9 ноября.

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