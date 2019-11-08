Апелляция постановления № 365: Действия Кабмина признаны неправомерными, но денег пенсионеры-переселенцы не получат

В апелляционном административном суде состоялось заседание по делу № 640 / 18720 / 18 по апелляционной жалобе Кабинета Министров Украины на решение Окружного административного суда Киева о признании противоправными и отмене отдельных положений Постановления Кабинета Министров Украины № 335 от 25 апреля 2018 относительно Отдельного Порядка выплаты социальной помощи (и пенсии) за истекший период, сообщает Донбасс SOS.

«Решение суда 1-й инстанции, которыми признаны незаконными и недействительными соответствующие нормы Постановления 365 КМУ относительно Отдельного Порядка, вступило в законную силу (напоминаем, что именно на эти нормы ссылались структурные подразделения органов ПФУ, отказывая в выплате пенсии за прошедшее время)», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пенсионерам не стоит радоваться: КМУ перенес эти нормы с косметическими изменениями к Постановлению 788 КМУ от 21.08.2019, избежав таким образом долга начать выплаты пенсионерам-внутренне перемещенным лицам. «Как расценивать такие действия высшего органа исполнительной власти Украины – вопрос открытый. Но мы сделали все, что зависело от нас для отмены этой позорной нормы, и будем и дальше делать все возможное, чтобы жизнь наших сограждан становилось счастливее», – говорится в сообщении.

Представитель БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова рассказала, что Пенсионный фонд Украины продолжает не выполнять решения судов по выплате задолженности по пенсиям переселенцам, но есть исключительные случаи.

Эксперт сообщила, что, по состоянию на июль 2019 года долг ПФУ перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, составил более 62 млрд грн и продолжает расти. При этом правозащитники опасаются, что украинские власти и, в частности, ПФУ, проверив свои дискриминационные механизмы на лишении пенсий жителей неподконтрольного Донбасса и переселенцах, могут применить их и к жителям других регионов страны.

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