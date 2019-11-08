Вернули к жизни: На КПВВ «Станица Луганская» женщину спасли волонтеры Красного Креста

Сегодня, 8 ноября, в Луганской области у контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» женщина потеряла сознание во время ожидания социального автобуса. Волонтерам Красного Креста удалось вернуть ее к жизни. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

«Фельдшер-волонтер Ивановский Петр и волонтеры: Колчин Андрей, Сидоренко Алексей, Сидоренко Иван, Рогова Юлия, Трачук Наталия, Калина Варвара, Рыжов Станислав Станично-Луганского подразделения Луганской областной организации Красного Креста Украины, на КПВВ "Станица Луганская" спасли жизнь женщине, которая потеряла сознание на остановке во время ожидания социального автобуса», – говорится в сообщении.

Как уточняется, волонтеры с помощью дефибриллятора и применения адреналина вернули женщину к жизни. После стабилизации состояния, на карете «скорой помощи» она была доставлена в больницу.

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