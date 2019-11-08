На КПВВ «Станица Луганская» строят дополнительную полосу для пропуска людей (Фото)

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» будет организована дополнительная полоса для пропуска людей. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.
«Второй день на КПВВ "Станица Луганская" продолжаются работы по улучшению условий пересечения гражданами КПВВ», – говорится в сообщении.
Так, в связи с постоянным увеличением количества граждан, будет организована дополнительная полоса для прохода и контроля.
Кроме того, отметили в райгосадминистрации, будут улучшены условия труда сотрудников КПВВ.
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