Субсидии по-новому: Эксперт рассказал не потеряют ли субсидианты свои выплаты

В ноябре в Украине начнется второй этап монетизации субсидий и льгот, поэтому потребители получат обновленные платежки. О том, почему в платежках за октябрь потребители получат полную сумму квартплаты, без указания субсидии и не случится ли так, что люди, не разобравшись, как платить по-новому, потеряют свои субсидии рассказал исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк, передает «Слово і Діло».

В ноябре люди получат платежки за октябрь, где будет указано вся сумма за тепло, горячую, холодную воду, газ, свет и другие коммунальные услуги. Льготники, у которых оформлена субсидия, должны получить sms-сообщение о размере начисленной субсидии, а дальше оплачивать «коммуналку», исходя из того, желают ли они иметь доплату наличными или ее будет отправлять «Ощадбанк».

То есть, в связи со вторым этапом монетизации часть субсидиантов по собственному желанию будет получать субсидию на банковскую карточку и перечислять оплату самостоятельно, а остальные – на персональный счет в «Ощадбанке». Оттуда субсидию будут перечислять компаниям-поставщикам коммунальных услуг автоматически.

Учитывая то, что субсидию можно потерять, задолжав оплату даже за месяц, возникает вопрос, не случится ли так, что какое-то количество людей не разберется что к чему, не оплатят вовремя коммунальные платежи и в конце концов потеряют право на субсидию.

«На первом этапе человек теряет возможность получать субсидию в монетизированной форме наличными. То есть эти деньги будут автоматически взиматься с банковского счета, и он их не получит наличными, если мы говорим о монетизированной форме получения субсидий. Фактически у нас нет механизмов лишения субсидий, но есть механизм их переутверждения. То есть субсидии утверждаются на полугодовой срок и, если есть неоплаченные долги, то человеку могут не переутвердить субсидии. Таким образом власть пытается влиять на оплачиваемость счетов», – пояснил Павлюк.

По его словам, сейчас стоит вопрос о том, насколько понятны счета, что именно там прописано и как надо оплачивать. «Точность и достоверность данных, которые выставляются в счетах, не всегда соответствуют действительности. Иногда могут какие-то суммы выставлять авансом, иногда могут записать долг, который уже был оплачен раньше. То есть такие нюансы могут возникать. Есть горячая линия по вопросам субсидий на которую можно позвонить и выяснить непонятные моменты», – отметил эксперт.

Что касается верификации пенсий, субсидий и других государственных выплат, которые парламент принял в октябре во втором чтении, заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко отметил, что не надо этого бояться, и это обычная проверка.

«Я не видел ни методики, ни механизмов верификации. Единственное могу сказать, что если вы посмотрите профильные сайты по аренде недвижимости, то увидите множество квартир, которые сдаются с субсидиями. И я думаю, что всех владельцев этих квартир надо исключать из реестра субсидиантов», – уверен Павлюк.

Он считает, что это должны делать в Минсоцполитики, или налоговики. «В прошлом году у нас появилась база всех субсидиантов и эту базу можно сопоставлять с доходами граждан, с базой предоставляемых услуг. У нас есть множество различных реестров и, если их сопоставить, то можно найти много несоответствий и на основе этого сделать выводы», – добавил он.

Павлюк заметил, что проработка такого механизма требует несколько месяцев, а закон еще не вступил в силу. Очевидно, проверки начнутся уже в следующем полугодии.

Говоря о том, что в бюджете-2020 заложено меньше денег на субсидии, чем в 2019 году, эксперт отметил, что в следующем отопительном сезоне изменится порог субсидий. Ранее субсидии покрывали все расходы, которые превышали 15% доходов семьи. С мая 2020 года будет 20%.

«На практике это означает, что бедные потребители, пенсионеры, которые ранее платили, условно говоря, 1 500 грн, будут платить 2 тыс. гривен. То есть для них эта стоимость на треть возрастет», – сказал Святослав Павлюк.

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