Медреформа в Украине: Какие услуги специализированной медпомощи будут бесплатными

В Украине со следующего года услуги специализированной медицинской помощи пациенты будут получать бесплатно только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, с которым была подписана декларация. Однако есть исключения. Об этом рассказал председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

По его словам, Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме с 1 апреля 2020 года. НСЗУ планирует направить 72 миллиарда гривен медицинским учреждениям в следующем году за услуги, которые государство будет гарантировать пациенту бесплатно. В перечень таких услуг войдут: первичная, вторичная (специализированная), третичная (высокоспециализированная), экстренная и паллиативная медицинская помощь, реабилитация, беременность и роды, а также медицинская помощь детям до 16 лет.

«Услуги специализированной медицинской помощи по Программе медицинских гарантий можно будет получить бесплатно только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация, или лечащего врача. Но есть исключения. Без направления специализированную медицинскую помощь, в соответствии с медицинскими показаниями, можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, психиатру, наркологу. Также без направления безвозмездно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии», – отметил Петренко.

Петренко также добавил, что НСЗУ открыла работу Восточного межрегионального департамента с офисом в Днепре. «Департамент будет заниматься работой аптечных и медицинских учреждений, которые уже заключили и будут заключать договоры с НСЗУ в 5 областях: Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой и Луганской», – сообщил Олег Петренко.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: