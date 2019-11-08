В «Л-ДНР» агитируют «контрактников» НВФ продлевать сроки «военной службы»

На неподконтрольных украинским властям территориях Луганской и Донецкой областей доводится до населения искаженная и ложная информация об угрозе активизации военных действий по вине Объединенных сил. Об этом сегодня, 8 ноября, во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о проведении в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации мероприятий боевой подготовки, направленных на повышение их готовности к немедленному применению», – отметил Праута.

Также, параллельно с «личным составом» активизирована агитационно-пропагандистская работа с доведением ложной и искаженной информации о якобы росте угрозы активизации боевых действий по вине Объединенных сил.

Уточняется, что контроль за проведением соответствующих мероприятий осуществляется специальными комиссиями из высших штабов органов военного управления ВС РФ.

«Кроме того, личный состав российско-оккупационных войск и резервистов из числа местного населения активно агитируют на подписание новых или перезаключения действующих контрактов с удлинением сроков прохождения военной службы», – добавил спикер Минобороны.

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