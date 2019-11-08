Донетчина: Торецк и еще четыре населенных пункта останутся без воды

На Донетчине жители прифронтового Торецка (до переименования – Дзержинск) и еще четырех ближайших к нему населенных пунктов на два дня останутся без водоснабжения из-за ремонта на Горловской фильтровальной станции. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Торецкой военно-гражданской администрации (ВГА).

«В связи с проведением плановых ремонтных работ на Горловской фильтровальной станции будет прекращена подача воды населению и предприятиям г. Торецк, г. Железное (до переименования – Артемово), пгт Северное, пгт Южное, пгт Щербиновка (ул. Дружбы, Весенняя, Васильченко, Центральная, Шевченко)», – сказано в сообщении.

Уточняется, что водоснабжения не будет с 8:00 11 ноября до 5:00 13 ноября. «Просим осуществить необходимый запас воды», – добавили в пресс-службе ВГА.

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