Житель Северодонецка нашел у своего гаража гранату времен Второй мировой войны

В Северодонецке (Луганская обл.) местный житель обнаружил гранату Ф-1 времен Второй мировой войны у своего гаража. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

«Вчера, около 20:00, патрульные получили сообщение об обнаружении взрывчатки на улице Дружбы народов», – говорится в сообщение

Немедленно прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. Мужчина, который ее нашел пояснил, что увидел ее возле своего гаража.

Патрульные огородили место происшествия и вызвали взрывотехников для изъятия опасной находки.

Правоохранители напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасной находки, нужно:

сохранять покой;

не приближаться к предмету и отойти на безопасное расстояние, а также, не допускать к нему других людей;

немедленно сообщить о находке в дежурные службы 101 и 102 (сообщение делать не спеша, четко, с указанием точного адреса (ориентиров) места нахождения предмета);

ни в коем случае не трогать опасную находку и не перемещать ее;

если в районе обнаружения взрывоопасного предмета проводятся работы – немедленно прекратить их;

возле найденных мин и снарядов нельзя пользоваться средствами радиосвязи и мобильными телефонами – они могут спровоцировать взрыв.

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