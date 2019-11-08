Житель Северодонецка нашел у своего гаража гранату времен Второй мировой войны

В Северодонецке (Луганская обл.) местный житель обнаружил гранату Ф-1 времен Второй мировой войны у своего гаража. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.
«Вчера, около 20:00, патрульные получили сообщение об обнаружении взрывчатки на улице Дружбы народов», – говорится в сообщение
Немедленно прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. Мужчина, который ее нашел пояснил, что увидел ее возле своего гаража.
Патрульные огородили место происшествия и вызвали взрывотехников для изъятия опасной находки.
Правоохранители напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасной находки, нужно:
- сохранять покой;
- не приближаться к предмету и отойти на безопасное расстояние, а также, не допускать к нему других людей;
- немедленно сообщить о находке в дежурные службы 101 и 102 (сообщение делать не спеша, четко, с указанием точного адреса (ориентиров) места нахождения предмета);
- ни в коем случае не трогать опасную находку и не перемещать ее;
- если в районе обнаружения взрывоопасного предмета проводятся работы – немедленно прекратить их;
- возле найденных мин и снарядов нельзя пользоваться средствами радиосвязи и мобильными телефонами – они могут спровоцировать взрыв.
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