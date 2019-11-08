Правозащитница подчеркнула важность нового законопроекта о статусе заложников и военнопленных

Новый законопроект о статусе заложников и военнопленных учитывает интересы всех пострадавших сторон – и пленных, и их семей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала руководитель общественной организации «Голубая птица» («Блакитний птах») Анна Мокроусова.

«Мы занимаемся социально-психологической поддержкой, в частности, психологической поддержкой родных, которые ждут, носят передачи заложникам, а также поддержкой после того, как людей освободят. Им нужно где-то жить, особенно если это гражданские, которые вынуждены переехать. Им нужно как-то выживать», – сказала она.

«Очень много людей после плена говорят, что они снова оказываются в другом плену, потому что у них нет возможности заняться психологической реабилитацией. Они снова должны выживать, бороться с банками, если у них были кредиты или они были предпринимателями, бороться за свое здоровье, на что у них просто не хватает денег. Как будто они все сразу должны устроиться на работу и дальше содержать свою семью, которую они не могли содержать, находясь в плену», – продолжила Мокроусова.

По ее словам, новый законопроект поможет объединить пострадавших и оказать им необходимую помощь на государственном уровне. «Я очень рада, что в этом законопроекте предусмотрено то, что будет помощь не только заложникам после освобождения, но и семьям, которые ждут и добиваются освобождения пленных. И для меня очень важно, что в этом законе нет разделения – одним мы помогаем, другим – не помогаем, как это было раньше», – отметила правозащитница.

«В этом законе мы впервые объединяем тех людей, которые страдают от незаконных задержаний и их родных. И мы поддерживаем именно этот законопроект», – резюмировала общественница.

Ранее сообщалось, что в Украине разработали законопроект о статусе людей, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации в аннексированном Крыму, на Донбассе и в РФ, который в ближайшее время подадут на рассмотрение Верховной Рады.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: