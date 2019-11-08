Смертельное ДТП: В Сартане столкнулись микроавтобус и легковушка (Фото)

На Донетчине полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии в Сартане. По предварительным данным водитель автомобиля «Daewoo Lanos» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Wolksvagen». В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Ведется расследование. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 08 ноября, около 09:00.

Предварительно установлено, что водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Volksvagen».

В результате аварии 48-летний водитель «DaewooLanos» погиб на месте, а 27-летняя водитель микроавтобуса получила травмы и была доставлена в больницу.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

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