Украина в ОБСЕ: РФ должна прекратить препятствовать работе наблюдателей на Донбассе

Российская Федерация и незаконные вооруженные формирования (НВФ) должны прекратить препятствовать свободе передвижения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене (Австрия) Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ сегодня, 7 ноября, передает «Укринформ».

«Все больше и больше членов российских вооруженных формирований запрещают в передвижении СММ, ссылаясь на, цитирую, "приказы командиров". Эти "командиры", представленные российской делегацией в этом зале, должны прекратить нарушать мандат СММ и обеспечить свободный и безопасный доступ для Миссии», – заявил он.

Также, украинский дипломат отметил, что делегации стран-участниц во время еженедельных заседаний Постоянного совета ОБСЕ постоянно повторяют призыв к России, но она, «к сожалению, нас не слышит».

«В результате мы имеем то, что российская сторона нарушает свои обязательства относительно Минских договоренностей, решений Трехсторонней контактной группы, а также мандата СММ. В это же время российская делегация продолжает свои попытки обвинения Украины. Это не тот путь, которым мы должны идти, если Россия серьезно относится к необходимости прекратить начатый ею конфликт», – заявил Цымбалюк.

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