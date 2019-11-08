Взяла деньги и ушла домой: В Лимане продавщица обокрала магазин

В Лимане (Донецкая обл.) полицейские уличили продавщицу в краже денег из магазина. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает местный отдел полиции.

Отмечается, что об инциденте в полицию сообщил владелец магазина. Мужчина рассказал, что неизвестные взломали его магазин.

Через несколько дней полиция установила причастного к краже. Ею оказалась 37-летняя местная жительница, которая работала в торговом заведении продавцом.

По ее словам, она дождалась окончания работы, взяла деньги из кассы и пошла домой, и более на работу не выходила. В содеянном женщина созналась. Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Лиманским отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

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