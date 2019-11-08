Для развития малого бизнеса на Донбассе ЕС откроет новые программы

В ближайшее время планируется открытие новых финансовых программ, которые создадут возможности для развития малого бизнеса на востоке Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе официальной церемонии открытия двухдневной выставки «Восток-Экспо 2019» («Схід-Експо 2019») в Киеве рассказал руководитель сектора сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине Стефан Шленинг.

Как сообщил Стефан Шленинг, Евросоюз является надежным помощником Украины в разных аспектах – в геополитических и экономических вопросах, а также предоставляет финансовую помощь с целью расширения торговли между Украиной и ЕС. О том, что это расширение происходит, свидетельствуют цифры торгового оборота.

«Мы работаем на востоке Украины вместе с нашими партнерами… Мы предоставляем как экономические, так и консультативные услуги. Также в ближайшее время мы планируем открыть доступ к новым финансовым программам, которые создадут возможности для дальнейшего развития малого и микро-бизнеса», – сообщил он.

Кроме того, по словам руководителя сектора сотрудничества представительства ЕС в Украине, Евросоюз активно поддерживает бизнес-деятельность на востоке, в частности, в регионе Азовского моря.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: