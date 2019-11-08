В Мариуполе будут судить двух подростков, напавших на 12-летнего ребенка

В Мариуполе перед судом предстанут двое подростков, которых обвиняют в разбойном нападении на 12-летнего ребенка. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Мариупольской местной прокуратурой № 2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в совершении разбойного нападения на 12-летнего мальчика, совершенного по предварительному сговору (ч. 2 ст. 187 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По версии следствия, 3 октября, двое друзей, находясь рядом с общеобразовательной школой в Кальмиусском районе Мариуполя, подошли к школьнику, который возвращался с занятий домой. Подростки, приставив к его животу нож, отобрали мобильный телефон и наушники. Кроме того, нападавшие пригрозили ему физической расправой, если тот расскажет кому-либо о случившемся.

О том, что произошло, мальчик сразу рассказал знакомой женщине, работавшей в торговом киоске, которая, в свою очередь, позвонила родным ребенка.

В случае доказательства вины 17-летних парней, один из которых учится в школе, а второй – в училище, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

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