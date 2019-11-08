В Германии в «гумконвоях» РФ на Донбасс увидели намерение Кремля продолжать конфликт

Направление Россией очередного так называемого гуманитарного конвоя на Донбасс свидетельствует о намерении Кремля дальше продолжать вооруженный конфликт на востоке Украины. Об этом сегодня, 8 ноября, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, сообщает «Укринформ».

«Я была в Украине, когда Россия отправила на Донбасс первый "гуманитарный конвой". Мы тогда очень много об этом говорили. На сегодня это уже, кажется, 85-й. Это еще один пример, есть одна из сторон конфликта, которая хочет дальше его продолжать», – сказала посол.

На уточняющий вопрос она ответила, что этой стороной является Россия.

В то же время дипломат признала, что сейчас так называемые российские гумконвои привлекают не так много внимания, как это было в начале конфликта на Донбассе.

«Мы уже не очень много об этом говорим. Есть нота МИД Украины, и это очень хорошо, но в реальности на наши нервы это сейчас не очень давит», – констатировала Фельдгузен.

Как сообщалось ранее, Россия отправила третий за две недели «гумконвой».

Напомним, 87-й «гумконвой» из РФ прибыл на неподконтрольную украинским властям часть Донетчины и Луганщины 17 октября. Также сообщалось о прибытии 88-го «гуманитарного конвоя» в Луганск и в Донецк 24 октября.

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