На Луганщине задержали двух любителей покататься на чужом авто

В Рубежном (Луганская обл.) патрульные задержали двух парней, которые решили покататься по ночному городу на чужом авто. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Прошлой ночью патрульные получили сообщение об угоне ВАЗа. Владелец машины сообщил, что авто исчезло с места стоянки.

Полицейские передали ориентировку об угоне другим экипажам и начали поиски.

«Осматривая территорию города, на улице Освободителей, патрульные заметили указанный в ориентировке автомобиль, который толкал молодой человек. Другой молодой человек, сидя за рулем, пытался завести двигатель», – рассказали в полиции.

Убежать возможные угонщики не успели и были задержаны патрульными. Как оказалось, двое товарищей, 17 и 26 лет, выпив лишнего, решили покататься по ночному городу. Для этого угнали случайное авто, которое стояло неподалеку, но уехать далеко не удалось – на перекрестке автомобиль заглох.

За попыткой «оживить» заглохший двигатель нарушителей и задержали. В дальнейшем делом будут заниматься следователи.

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