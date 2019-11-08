Представитель ЕС ответил на вопрос о кредитах под небольшой процент для предпринимателей

Программы поддержки предпринимателей на востоке Украины действуют, и они будут расширены. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе официальной церемонии открытия двухдневной выставки «Восток-Экспо 2019» («Схід-Експо 2019») в Киеве рассказал руководитель сектора сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине Стефан Шленинг.

Шленингу задали вопрос о небольших кредитах для предпринимателей под маленькие проценты. Руководитель сектора сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине, отвечая на вопрос, отметил, что программы поддержки предпринимателей есть, они действуют и будут расширены в будущем. «Мы тесно сотрудничаем с нашими коллегами из ООН, у них есть офисы поддержки проектов в регионе. У нас также будет отдельная программа, которая начнется очень скоро, вместе с Немецким банком развития… Как точка входа в Приазовье у нас есть офис поддержки проектов», – сообщил он.

«Я думаю, что все коллеги, представители бизнеса знают о присутствии в регионе. Если это неизвестно, то через наше представительство в Киеве мы можем наладить контакты с нужными людьми», – добавил Шленинг.

Также он сообщил о расширении финансирования программ. «Проблемы хорошо известны, и средства имеются в наличии. Мы не только будем продолжать финансирование на текущем уровне, но и расширим его в будущем», – сказал руководитель сектора сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине.

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