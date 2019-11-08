Под низкий процент: Жителям Донбасса дадут кредиты для развития бизнеса

Есть три основных показателя, по которым европейские партнеры хотели бы добиться улучшения для экономики Донбасса, и дешевые кредиты – один из инструментов этого. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе дискуссии на выставке «Восток-Экспо 2019» («Схід-Експо 2019») в Киеве рассказал руководитель сектора сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине Стефан Шленинг.

«Первый – это объединение. Важно, чтобы был сильный потенциал и наилучшее производство в регионах, но еще нужны дороги, железная дорога, порты – все эти соединения, чтобы легче было экспортировать продукцию, легче было перемещаться между городами», – сказал он.

По его словам, на выставке в Киеве представлены много небольших и средних предприятий из Донбасса, которые могут развиваться. «Многие людей есть хорошие идеи, но у них просто не хватает денег – капитала или кредитов, которые были бы им по зубам. С помощью партнеров из ООН и Немецкого банка развития мы сейчас запускаем целенаправленные программы облегченного доступа к этим деньгам для людей, которые живут в Луганской и Донецкой областях, у которых уже есть небольшое предприятие или есть идея открыть такое предприятие. Они смогут получить первые кредиты с низкими процентами на 10-20 тыс. евро. Они смогут открыть предприятие, инвестировать в материалы, в необходимое оборудование. Это работает – десятки небольших предприятий и предпринимателей с этой помощью смогли успешно открыть свои предприятия», – заявил Шленинг.

«Третье касается людей – это образование, кадры. Кадры – это наилучшее достояние каждого региона. Кадровый потенциал, квалификация кадров Украины огромные, просто нужно помогать в этом, чтобы это соответствовало сегодня потребностям рынка. Чтобы образовательные учреждения, ПТУ, вузы готовили такие кадры с такими навыками, чтобы выжить в сегодняшнем глобализованном мире бизнеса», – добавил руководитель сектора сотрудничества Представительства ЕС в Украине.

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