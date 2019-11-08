«Шахтер» готовится к матчу с «Динамо» (Фото)

В центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги ФК «Шахтер» в Харькове примет киевское «Динамо». Как сообщает пресс-служба «горняков», после тяжелейшего поединка в Загребе Луиш Каштру предоставил подопечным выходной.

Сегодня утром, 8 ноября, команда собралась в полном составе в тренировочном комплексе «Святошин» и начала подготовку к матчу с «Динамо». Первые 15 минут сессии были открытыми для представителей СМИ. В преддверии украинского классико журналисты пообщались с главным тренером «Шахтера» Луишем Каштру, а также с полузащитниками Виктором Коваленко и Маркосом Антонио.

Футболисты, участвовавшие в игре с загребским «Динамо», работали отдельно в фитнес-центре, а остальные провели полноценное занятие на газоне.

Вечером 9 ноября лидеры чемпионата отправятся в Харьков.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

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