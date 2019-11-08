В Краматорске задержали военного за кражу дизельного топлива (Фото)

В Краматорске задокументирован факт похищения горюче-смазочных материалов (дизельного топлива) командиром одной из батарей отдельного зенитного ракетного полка и продажи его местному жителю. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает военная прокуратура объединенных сил.

Отмечается, что во время досудебного расследования задокументированы факты похищения 800 литров топлива и получения прибыли на сумму 16 тыс. грн.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, во время очередной реализации топлива объемом 400 литров и получения последним 8 тыс. грн.

Дизельное топливо объемом 400 литров и 8 тыс. грн., обнаружено и изъято в полном объеме во время проведения следственных действий.

«В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности», – говорится в сообщении.

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