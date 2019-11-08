Госдеп США ликвидирует должность спецпредставителя по Украине, – СМИ

Государственный департамент США ликвидирует должность специального представителя по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Foreign Policy.

Ожидается, что все полномочия перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает вопросы Украины.

Должность спецпредставителя была создана специально под Волкера, она была неоплачиваемой и он уделял этой работе только часть своего времени.

Издание отмечает, что решение о ее отмене стало первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента оставят ощутимый след в американской политике в отношении Украины, которая сейчас находится в эпицентре битвы за президентство Дональда Трампа.

Нынешние и бывшие американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее всего, будет отменена в основном потому, что администрации США будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине.

Те, кто были причастны к ней, и дали показания Конгрессу по делу об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента.

Один из неназванных чиновников сказал, что Госдепартаменту будет «трудно найти хоть кого-то, кто согласится прикоснуться к этой работе даже трехметровой палкой».

«Никто в здравом уме не захочет эту работу. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, не демонстрирующее желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах», – сказал бывший чиновник США.

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