Восстановление моста у КПВВ «Станица Луганская»: Началась установка крепления для перил (Фото)

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) сегодня, 8 ноября, продолжаются работы по восстановлению моста: строители устанавливают крепления для последующего монтажа перил. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Работники ООО "Укртрансмост" продолжили сварочные работы по соединению металлоконструкций моста. Они устанавливали крепления для последующего монтажа перил», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что в течение дня проводился вывоз порезанных металлоконструкций разрушенной части моста. Кроме того, продолжалась пескоструйная обработка металлических конструкций моста для дальнейшей антикоррозийной обработки.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

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