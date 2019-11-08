Полицейские Краматорска спасли бездомную собаку (Фото)

Сегодня, 8 ноября, полицейские в Краматорске спасли собаку, упавшую в пожарный колодец, сообщает Патрульная полиция Краматорска и Славянска.

«С улицы Левобережная в Краматорске сегодня, 8 ноября, поступило обращение информационного характера. Заявитель сообщил, что в открытый колодец пожарного гидранта упала собака», – говорится в сообщении.

Жалобное собачье скуление услышали патрульные, когда прибыли на место вызова. Глубина ямы достигала около 2 метров, поэтому четвероногий не имел никаких шансов вылезти оттуда самостоятельно. Не теряя времени, полицейские достали его из ямы.

«На радостях собачка ушла по-английски – не попрощавшись. А патрульные огородили место происшествия и сообщили об открытом колодце в соответствующие службы», – резюмировали полицейские.

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