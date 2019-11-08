Экспорт и диверсификация: Как война повлияла на экономику Донетчины

Боевые действия на Донбассе внесли свои коррективы в экономику подконтрольной украинским властям части Донетчины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе дискуссии на выставке «Восток-Экспо 2019» («Схід-Експо 2019») в Киеве рассказала директор Департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений Донецкой облгосадминистрации Оксана Головко.

«Структура экспорта Донецкой области почти не изменилась, но на сегодня изменилась география и очень значительно. За последние 4 года на 30% вырос экспорт продукции в страны Европейского Союза. Это очень хороший показатель для нас», – сказала она.

«Также изменилась структура предприятий-экспортеров. Выросла и значительно выросла часть предприятий среднего бизнеса. И это нас очень радует», – рассказала Головко.

Директор Департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений Донецкой облгосадминистрации также сообщила, что на выставке «Восток-Экспо 2019» все заинтересованные лица могут ознакомиться с инвестиционным планом Донецкой области. В нем представлены около 30 проектных инвестиционных предложений региона.

«Проекты очень разные. Донецкая область очень надеется на диверсификацию экономики, потому что именно диверсификация обеспечит более стабильное развитие и максимально эффективную и быструю реакцию на какие-то кризисные явления. Проекты от создания завода по замораживанию ягод, фруктов и овощей до строительства современной электростанции», – отметила представитель Донецкой ОГА.

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