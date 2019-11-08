В Славянске: На месте мусорного полигона создадут остров степных растений Донетчины (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) продолжается рекультивация закрытого полигона твердых бытовых отходов (ТБО), к концу ноября намерены выполнить 90% запланированных работ.

Как рассказал «Донецким новостям» заместитель руководителя подрядной организации ООО «Хозхимсервис» Давид Кизименко, работа ведется в две смены, «24 часа в сутки». «Работы с землей производятся круглосуточно, а с технологией – только в световой день. Задействовано более 15 единиц техники и ежесуточно здесь трудятся около 50 человек. Завершить работы планируем в этом году, в конце ноября. Возможно, какие-то остаточные перейдут на декабрь. На следующий год у нас планируется установка газоутилизирующей станции, монтаж подводящих запланирован на I квартал 2020 года», – пояснил он.

Рекультивация свалки состоит из двух этапов – технической и биологической. Сейчас проводится первый этап – устанавливаются различного рода фильтры, в заключении для создания газоутилизирующей станции пробурят 26 скважин, через которые будет выходить газ метан.

Как рассказала начальник городского отдела экологии Лариса Соловей, сейчас проводится технический этап рекультивации полигона:

Следующий этап – биологический. Завезут плодородный грунт и высадят около 1400 кустарников снежноягодника белого. «Но у Департамента экологии ДонОГА есть предложение: создать здесь экспериментальный участок дикой степной растительности Донецкой области – засадить ковылем и иными травами, которые в нашем районе не произрастают, а находятся ближе к югу, к Азовскому морю. Департамент готов профинансировать эти работы за счет средств областного экологического фонда. Мы рассмотрим и этот вариант. Может, посадим где-то снежноягодник, а где-то сделаем именно такой участок, куда смогут приходить школьники и на уроках биологии изучать эту степную растительность», – рассказала начальник городского отдела экологии Лариса Соловей.

«Полностью рекультивация заканчивается через 4 года, когда полигон уплотнится, все это (растительность, – ред.) примется. И потом этот участок будет передан в коммунальную собственность города», – добавила Соловей.

Городской голова Славянска Вадим Лях напомнил, что проект рекультивации полигона ТБО зародился еще в 2016 году, в 2017-м приступили к его реализации. «За это время у нас в области поменялось три губернатора, но работы не останавливались ни на минуту. При этом со сменой власти очень часто происходят задержки в строительстве. Не верилось, что 115 млн грн будут выделены городу и освоены фактически за год. Уже сегодня с полной ответственностью можно сказать, что те работы, которые выполнены, вселяют уверенность, что проект в этом году будет закончен. Нет уже запаха, и мы спокойно находимся на том месте, куда буквально в начале года подойти было невозможно», – прокомментировал мэр.

Как сообщалось ранее, полигон ТБО действовал в Славянске с 1961 года. Его общая площадь – 10,2 гектара. Сюда за 30 лет свезли более 8 млн кубометров бытовых отходов. Высота мусорных холмов в некоторых местах достигала высоты 5-этажного дома. Полигон был закрыт в январе 2017 года, и мусор теперь вывозится в соседний Краматорск. В апреле 2019 года здесь началась рекультивация территории. После всех работ земли передадут в землезапасы Славянского городского совета и целевое назначение у них будет – лесотехническое.

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