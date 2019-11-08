Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ

Международный суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сегодня, 8 ноября, на своей странице в Facebook написала нардеп Ирина Геращенко.

«Прекрасные новости из Международного суда ООН (из Гааги). Суд признал приемлемой жалобу по делу Украины против РФ о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Россия будет отвечать за свои преступления на Донбассе», – написала она.

Ранее сообщалось, что в Международном уголовном суде ООН в Гааге (Нидерланды) 3 июня началось слушание по иску Украины против России. Первыми выступили представители делегации РФ, поскольку Россия поставила под сомнение юрисдикцию суда. Также напомним, что Россия затягивает судебное разбирательство и принятие решения в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины о финансировании терроризма и притеснении крымско-татарского народа.

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