Регион возможностей: Представитель ОГА рассказал об экономике Луганщины

Несмотря на боевые действия на Донбассе, подконтрольная украинским властям часть Луганщины остается регионом возможностей для развития бизнеса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе дискуссии на выставке «Восток-Экспо 2019» («Схід-Експо 2019») в Киеве рассказал директор Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма Луганской облгосадминистрации Сергей Медведчук.

«Последние два года мы наблюдаем развитие наших территорий. Это касается как промышленного, так и аграрного комплекса. Второй год подряд на севере области в наших сельскохозяйственных районах у нас рекордные урожаи зерновых, но их переработка – это сейчас первоочередной вопрос, который мы будем поднимать», – сказал он.

«Стоит отметить, что 60% прямых иностранных инвестиций в область были направлены в реальный сектор экономики. Лидерами по привлечению прямых инвестиций в Луганскую область являются перерабатывающая и добывающая промышленность – разработка карьеров», – продолжил Медведчук.

По его словам, на сегодняшний день Луганщина торгует с 76 странами мира. «Наибольшими экспортерами по поставкам товаров в страны-члены ЕС являются партнеры из Польши, Франции, Болгарии и Германии», – отметил представитель Луганской ОГА.

«За два года громадами Луганщины реализовано свыше 900 проектов общей стоимостью почти 1 млрд грн. Они были направлены на улучшение жизни и благосостояния жителей, развитие инфраструктуры громад, строительство и ремонт образовательных и медицинских учреждений, учреждений культуры и спорта», – проинформировал Медведчук.

Он также добавил, что Луганщина активно сотрудничает с около 30 международными гуманитарными и инвестиционными организациями, в частности с ПРООН, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и другими, а на территории региона сейчас работает 10 проектов международной технической помощи.

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