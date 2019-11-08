Разведение у Золотого произошло вовремя и безопасно, – Зеленский в офисе СММ ОБСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил офис Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, где встретился с главой миссии Яшаром Халит Чевиком, сообщает сегодня, 8 ноября, Офис президента.

«Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведение вблизи Золотого. Сделали все в сроки и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал», – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что лично посещает места, где планируется разведение сил и средств, чтобы осмотреть условия жизни местных жителей и услышать их отношение к разведению.

«Мы были в Станице Луганской. Уже до конца ноября закончат мост. Затем были в Золотом. Мы видим, что почти все ждут разведения и радуются, что оно запланировано», – отметил он.

Также Зеленский отметил, что сейчас в Золотом государственная власть уже решает проблемы инфраструктуры, доступа скорой медицинской помощи и врачей к местным жителям.

Глава миссии ОБСЕ рассказал о работе СММ и нынешней ситуации безопасности в зоне проведения Операции объединенных сил и отметил положительные сдвиги относительно процесса разведения сил и средств на линии разграничения, начиная с июня этого года. Так, сейчас у населенного пункта Золотое-4 продолжается демонтаж фортификационных сооружений.

Также Яшар Халит Чевик засвидетельствовал возобновления процесса разведения в районе Богдановка (Петровское), которое должно начаться 9 ноября в 12:00.

Стороны обсудили возможность допуска Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в сложные районы на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса и пограничных зон Украины и России.

Председатель СММ ОБСЕ также сообщил об уменьшении количества жертв после объявления очередного перемирия в июле этого года. По словам Чевика, это является свидетельством того, что при отсутствии активных боевых действий гражданское население не понесет потери.

В рамках визита в офис СММ ОБСЕ президент Украины ознакомился с работой Технического мониторингового центра, в котором дистанционно проводится круглосуточное наблюдение за политикой безопасности ситуацией на линии разграничения в зоне проведения ООС.

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