Восстановление и развитие Луганщины: Названы ключевые приоритеты

На Луганщине сейчас есть три ключевых приоритета для развития экономики и привлечения инвестиций. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 ноября, в ходе дискуссии на выставке «Восток-Экспо 2019» («Схід-Експо 2019») в Киеве рассказал директор Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма Луганской ОГА Сергей Медведчук.

«Ключевыми приоритетами развития определены восстановление транспортной инфраструктуры – как железнодорожной, так и автомобильной, третичного уровня медицинской помощи и энергетики – как традиционной, так и альтернативной», – сказал он.

По его словам, по каждому из этих направлений Луганская область рассчитывает как на государственную помощь, так и на поддержку международных партнеров.

«Мы не стоим на месте. В области успешно реализовывается ряд областных и международных проектов, которые призваны повысить инвестиционную привлекательность региона. На сегодняшний день реализуется проект по присоединению Луганщины к энергосистеме Украины. Строительство подстанции "Кременская" планируется завершить до июля 2020 года», – рассказал Медведчук.

«С целью расширения информационного поля до временно оккупированной территории Луганской и Донецкой области с 2017 года у нас начата реализация проекта по строительству и обустройству новейшим оборудованием радиотелевизионной вышки в Попаснянском районе», – отметил он.

Представитель Луганской ОГА сообщил, что у региона есть перечень инвестиционных проектов, которые планируют реализовать в ближайшие 3-4 года.

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